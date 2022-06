Real Madrid : les étonnantes coulisses de l'opération Aurélien Tchouameni

La suite après cette publicité

« J'ai pu choisir, mais quand j'ai su que Madrid était intéressé, je n'y ai pas pensé une minute. (...) J'avais parlé avec d'autres équipes et quand Madrid a frappé à ma porte, je n'ai pas hésité. J'ai parlé avec mon club, mon agent, pour parvenir à un bon accord pour tout le monde et maintenant je suis heureux d'être ici ». Ce mardi, Aurélien Tchouameni s'est adressé pour la première fois à la presse à Madrid, et il a pu détailler son choix, celui de rejoindre le Real Madrid.

Le mot choix n'est pas galvaudé, car, comme il l'a lui-même déclaré, plusieurs écuries se sont manifestées au cours des derniers mois. Et le Real Madrid n'a pas toujours été en tête de gondole... La Casa Blanca était obnubilée par le dossier Kylian Mbappé, qu'elle pensait avoir convaincu de venir. Avant l'issue de ce feuilleton, l'intérêt pour Tchouameni existait déjà mais les rendez-vous entre l'entourage du joueur et les dirigeants du Real n'étaient pas forcément prolifiques.

Pire, c'est alors Liverpool qui menait la danse. Et cette destination plaisait également au joueur, disposé à rejoindre les Reds. Le PSG était également là, tapi dans l'ombre, mais n'avait pas exprimé concrètement son intérêt. Le directeur sportif de l'AS Monaco, Paul Mitchell, s'occupe personnellement du dossier, convaincu qu'il saura tirer profit de toute cette concurrence. Le véritable tournant, pour le Real Madrid, est l'humiliation subie dans le dossier Mbappé. Il faut vite passer à autre chose et frapper un gros coup.

Mitchell à la manoeuvre, le Real en rédemption

L'AS Monaco et Paul Mitchell le savent, ils ont de l'or entre les mains. Le Real Madrid se rapproche grandement des conditions réclamées par le club de la Principauté, tandis que Liverpool promet de revenir à la charge une fois la finale de la Ligue des Champions, contre le Real, jouée. Côté PSG, on se réveille un peu, via Kylian Mbappé, qui tente de convaincre Aurélien Tchouameni de le rejoindre, mais aussi Luis Campos, fraîchement intronisé conseiller football, qui se rapproche de l'entourage du milieu de terrain.

Pas d'offre formelle de la part du PSG auprès de Monaco, mais un message malgré tout glissé : si un club accélère et trouve un accord, il faudra prévenir le club de la capitale, prêt à s'aligner. Paul Mitchell se frotte les mains et aborde la dernière ligne droite des négociations avec le Real Madrid en position de force. Il se délecte d'informer le Real Madrid de la menace parisienne, et le club merengue achèvera de convaincre l'ASM en gonflant les bonus jusqu'à 20 M€ pour atteindre la potentielle somme de 100 M€ au total. Le PSG ne formulera au final aucune offre.