Diego Simeone veut retrouver le Memphis Depay de l’OL

L’Atlético de Madrid a trouvé le remplaçant de Joao Felix. Le club de la capitale s’est entendu avec le FC Barcelone pour le transfert de Memphis Depay, lequel a signé un contrat jusqu’en 2025. L’attaquant néerlandais tentera de retrouver sa forme, lui qui jouait de moins en moins en Catalogne, un an et demi seulement après être arrivé en provenance de Lyon. En conférence de presse, Diego Simeone a expliqué qu’il souhaitait revoir le joueur qui a longtemps brillé à l’OL. D’après l’Argentin, Depay ne devrait pas avoir trop de mal à s’inscrire dans le projet des Colchoneros puisqu’ils évoluent souvent à deux attaquants, comme affectionne le Néerlandais.

«C’est un joueur avec plein d’enthousiasme, qui veut retrouver sa meilleure forme. Nous allons travailler avec l’objectif de retrouver le joueur qu’il était en France, à Lyon. Là bas, il a démontré toute sa capacité et sa forme physique. Nous allons travailler ensemble avec lui pour qu’il puisse retrouver cette meilleure forme, et pour qu’il puisse nous apporter ce que nous attendons de lui. C’est un attaquant qui peut jouer seul ou comme second attaquant. Il peut jouer dans l’axe et dans une attaque à deux. Je le vois comme Diego Costa, un avant-centre qui a commencé avec nous comme deuxième attaquant sur un côté mais qui a fini en jouant numéro neuf.»

