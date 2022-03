Angers : Saïd Chabane ne lâchera pas Gérald Baticle

Le SCO d'Angers vit actuellement une période sombre de sa saison puisque le club a signé sa sixième défaite consécutive en Ligue 1 face à Rennes le week-end dernier. Remonté dans l'élite lors de la saison 2015-2016, le SCO possède encore quelques points d'avance sur la zone rouge mais avec cette dynamique l'écart pourrait se réduire très vite.

La suite après cette publicité

Said Chabane, le président du club, dans une interview pour L'Equipe, est revenu sur la situation de son entraineur Gérald Baticle : «les personnes qui applaudissaient l'organisation en début de saison sont les mêmes qui disent l'inverse aujourd'hui. Quand tout va bien, yallah ! Et quand vous traversez une période de perturbation, on ne voit plus le côté positif. Je n'ai jamais lâché un coach pour ses résultats». Il prend l'exemple de son ancien coach, Stéphane Moulin, qu'il avait renouvelé malgré des résultats très moyens : «les gens me regardaient en se disant : "Mais il est fou ?" L'aventure, elle, s'arrête quand on ne s'entend plus parler. Là, avec Gérald, on est sur la même longueur d'onde. »