PSG : Lionel Messi sur le point de franchir un sacré cap

La suite après cette publicité

Qui a dit que Lionel Messi n’avait plus rien à chasser ? Septuple Ballon d’Or et champion du monde en titre, l’international argentin de 35 ans a raflé tous les trophées possibles et imaginables tout au long de sa belle carrière, aussi bien en club qu’en sélection. Mais la Pulga, dont l’avenir agite la planète foot, n’est pas pour autant rassasiée et nourrit encore de grandes ambitions, à commencer par aider le PSG à décrocher la première Ligue des Champions de son histoire.

Au-delà de ça, d’un point de vue plus personnel, Leo Messi peut encore viser plus haut. Ne serait-ce qu’au niveau statistique. Sur la pelouse de l’OM, au Vélodrome, l’ancien capitaine du Barça a inscrit son 700e but en club. Mais en additionnant ses réalisations avec l’Albiceleste, Messi affiche 798 réalisations à son actif. Il ne lui manque donc plus que deux petits pions pour franchir le cap symbolique des 800 buts en carrière. Pourquoi pas dès ce samedi (21h), contre le FC Nantes ?

À lire

LdC : Julian Nagelsmann évoque le choc face au PSG

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1 pour parier sur PSG - Nantes. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur un doublé de Mbappé (cotée à 2,65) pour tenter de remporter 26,50€.