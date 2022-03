OM : Pablo Longoria est sous pression

Pablo Longoria assure le service après-vente. Alors que l'Olympique de Marseille traverse une crise, le président est sur tous les fronts. Mardi, il a rencontré les supporters, comme il le fait régulièrement depuis sa prise de fonction. Mais ces derniers n'ont pas été franchement commodes puisqu'ils ont demandé à Longoria de « porter ses c... » face à Jorge Sampaoli d'après les informations de nos confrères de L'Equipe.

Remontés contre l'entraîneur argentin, pointé du doigt pour ses choix et le jeu proposé, les fans olympiens auraient aussi menacé d'être plus virulents si l'équipe venait à perdre contre Bâle en Ligue Europa Conférence ce soir et face à Brest en L1 dimanche. Surpris et sous pression, Pablo Longoria, a pris note. Ce dernier doit aussi gérer un entraîneur et un vestiaire sous tension. Concernant Sampaoli, Longoria le soutient en public et continue d'échanger quotidiennement avec lui.

Longoria est sur tous les fronts

Il lui aurait toutefois demandé des explications au sujet des cas Pape Gueye, Konrad de la Fuente et Amine Harit et de trouver une solution pour faire jouer Payet et Milik ensemble. D'ailleurs, Longoria assure aussi le SAV auprès de certains de ces éléments et leurs agents, comme Milik. Enfin, la pression vient également d'au-dessus pour le président marseillais. En effet, le Frank McCourt ne serait pas content de la situation sportive et financière.

Le propriétaire américain, qui n'a pas digéré le fait que l'OM n'assure pas une grosse vente lors du mercato d'hiver, attend mieux et l'a fait savoir à son dirigeant. Bénéficiant d'un totem d'immunité depuis son arrivée au sein de la cité phocéenne, Pablo Longoria, qui a fait un énorme travail de recrutement, traverse une petite zone de turbulences avec Jorge Sampaoli, un entraîneur qu'il a recommandé. À lui de redresser la barre et montrer que l'OM peut toujours avoir confiance en lui et son travail.