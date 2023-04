Real Madrid-Chelsea : les compositions officielles

C’est l’autre choc alléchant de ces quarts de finale de Ligue des champions. Le Real Madrid reçoit Chelsea au Santiago Bernabéu ce mercredi à 21h, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir vaincu Liverpool en huitièmes, les hommes de Carlo Ancelotti, distancés en Liga mais encore en lice en Coupe du Roi, voudront certainement lever la Coupe aux grandes oreilles pour la deuxième fois consécutive. De leur côté, les Blues, 11es de Premier League, espèrent sauver leur saison dans la plus prestigieuse des compétitions.

Pour ce match, le technicien italien a aligné son traditionnel 4-3-3 avec un milieu composé de Modric, Valverde et Kroos. Eduardo Camavinga est une nouvelle fois titulaire au poste de latéral gauche aux côtés d’Alaba, Militao et Carvajal. Frank Lampard a, quant à lui, aligné N’Golo Kanté dans l’entrejeu avec Kovacic et Enzo Fernandez derrière une attaque où Sterling et Joao Félix sont associés.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga – Modric, Kroos, Valverde – Rodrygo Benzema, Vinicius.

Chelsea : Kepa – Fofana, Silva, Koulibaly – James, Kovacic, Fernandez, Kanté, Chilwell – Sterling, Joao Felix.

