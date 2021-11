Stade de Reims : Oscar Garcia positif au Covid-19

Après avoir passé des tests sanitaires, l'entraîneur du Stade de Reims Oscar Garcia ainsi que son adjoint Ruben Martinez ont été diagnostiqués positifs au Covid-19. Le club rémois l'a annoncé dans un communiqué tout en expliquant qu'aucun joueur de l'effectif professionnel n'était concerné : «dès la prise de connaissance des résultats, les deux membres du staff ont été isolés et soumis au protocole sanitaire adapté. Leur état de santé ne suscite en outre aucune inquiétude. Les autres tests, réalisés sur l’ensemble de l’effectif professionnel, n’ont révélé aucun autre cas positif.»

Cela reste quand même un handicap pour Reims, car le technicien espagnol devra faire appel à l'un de ses assistants (et non son adjoint aussi positif au Covid-19) afin d'assurer son rôle contre l'Olympique Lyonnais demain soir. Sa présence contre Angers ce dimanche et son ancien club Saint-Étienne le samedi 11 décembre semble aussi compromise.