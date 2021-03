PSG - Nantes : les compositions sont tombées

La 29e journée de Ligue 1 s'achève ce soir avec un match entre le leader le Paris Saint-Germain et le premier relégable, le FC Nantes. A domicile, les Franciliens s'organisent dans un 4-2-3-1 avec Keylor Navas dans les buts. Il peut compter sur Colin Dagba, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo en défense. Danilo Pereira et Marco Verratti assurent le double pivot. Seul en pointe, Kylian Mbappé est soutenu par Angel Di Maria, Rafinha et Julian Draxler.

La suite après cette publicité

De son côté, le FC Nantes s'articule dans un 5-4-1 avec Alban Lafont comme dernier rempart. Devant lui, Marcus Coco, Jean-Charles Casteletto, Andrei Girotto, Nicolas Pallois et Charles Traoré prennent place. On retrouve Ludovic Blas, Pedro Chirivella, Abdoulaye Touré et Moses Simon dans l'entrejeu. Enfin Randal Kolo Muani est seul en pointe.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Paris Saint-Germain : Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Danilo, Verratti - Di Maria, Rafinha, Draxler - Mbappé

FC Nantes : Lafont - Coco, Casteletto, Girotto, Pallois, Traoré - Blas, Chirivella, Touré, Simon - Kolo Muani