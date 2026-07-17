Liverpool annonce la prolongation de Dominik Szoboszlai

Joueur de Liverpool depuis 2023, Dominik Szoboszlai (25 ans) a su s’imposer petit à petit comme l’un des piliers des Reds (28 buts, 26 passes décisives en 147 matches). Et comme c’était annoncé depuis plusieurs jours, le milieu hongrois a prolongé son contrat jusqu’en 2031.

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Dominik Szoboszlai has signed a new long-term contract with Liverpool FC 🙌 — Liverpool FC (@LFC) July 17, 2026

«Dominik Szoboszlai a signé un nouveau contrat à long terme avec le Liverpool FC. L’international hongrois a apposé sa signature pour prolonger son contrat avec les Reds avant le début de la saison 2026-2027», peut-on lire dans le communiqué publié par les Reds.