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Liverpool annonce la prolongation de Dominik Szoboszlai

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Dominik Szoboszlai, avec les Reds @Maxppp

Joueur de Liverpool depuis 2023, Dominik Szoboszlai (25 ans) a su s’imposer petit à petit comme l’un des piliers des Reds (28 buts, 26 passes décisives en 147 matches). Et comme c’était annoncé depuis plusieurs jours, le milieu hongrois a prolongé son contrat jusqu’en 2031.

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«Dominik Szoboszlai a signé un nouveau contrat à long terme avec le Liverpool FC. L’international hongrois a apposé sa signature pour prolonger son contrat avec les Reds avant le début de la saison 2026-2027», peut-on lire dans le communiqué publié par les Reds.

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