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Coupe du Monde

CdM 2026, Portugal : Diogo Dalot pousse un coup de gueule

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Deuxième du groupe K de cette Coupe du Monde 2026, le Portugal de Cristiano Ronaldo ne convainc pas vraiment pour l’instant. Les Lusitaniens affronteront la Croatie en seizièmes dans la nuit de jeudi à vendredi. Une affiche alléchante, alors que dans le groupe portugais, on sent une certaine crispation.

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Diogo Dalot s’est par exemple exprimé après le match, répondant aux journalistes qu’il estime trop sévères avec la Seleçao. « On ne se cache pas. Analysons le jeu, il y a des choses à améliorer oui, mais tout le monde a des choses à améliorer. Il n’existe pas de matchs parfaits. Il ne s’agit pas seulement d’analyser le Portugal, il s’agit aussi d’analyser les autres équipes. C’est l’exigence d’une Coupe du Monde. Espérons que les Portugais seront avec nous contre la Croatie », a confié le latéral.

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