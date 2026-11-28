De retour d’Azerbaïdjan jeudi matin après son déplacement européen face à Sabah (1-4), le FC Barcelone a repris le chemin de l’entraînement ce vendredi sous les ordres d’Hansi Flick avec une excellente nouvelle : la réintégration partielle de Rodri au sein du groupe. Le milieu de terrain espagnol a pu participer à une partie de la séance collective, lançant ainsi sa dernière ligne droite avant un retour à la compétition. Le staff blaugrana va l’intégrer dans le groupe pour le voyage sur la pelouse du Deportivo La Corogne ce dimanche afin de lui offrir quelques minutes de jeu, dans l’optique de le retrouver à 100 % pour le choc face à l’Atlético de Madrid.

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Il n’est pas le seul retour. Flick a confirmé les présences de Lamine Yamal et d’Andreas Christensen dans le groupe de dimanche. En revanche, le jeune Marc Bernal, absent de la séance collective du jour, et Alejandro Baldé ne seront pas présents. Ce dernier a été remplacé lors de la rencontre face à Sabah. Le latéral gauche s’est contenté d’un travail spécifique en marge de ses partenaires et ne sera pas disponible pour le déplacement en Galice.