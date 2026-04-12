Serie A : tenu en échec à Parme, Naples laisse filer l’Inter vers le titre

Voilà un coup d’arrêt pour le Napoli. Toujours à la lutte pour le titre malgré une belle avance de l’Inter Milan, les Partenopei devaient s’imposer à Parme pour rester à trois points des Nerazzurri, qui joueront à Como ce dimanche. Mais la rencontre a très mal débuté pour les hommes de Conte, qui ont subi l’ouverture du score de Strefezza quelques instants après le coup d’envoi (1-0, 1e).

La suite après cette publicité

En difficulté, il fallait attendre un exploit de McTominay pour voir Naples revenir au score à l’heure de jeu (1-1, 60e). Mais cela n’a pas suffi pour reprendre les devants, puisque Parme a tenu jusqu’au bout et prend un point précieux et se rapproche grandement du maintien. En revanche, Naples peut laisser l’Inter Milan à neuf points à l’issue de cette 32e journée. Les Milanais peuvent mettre une main sur le titre dès ce dimanche…