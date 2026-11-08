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Ballon d’Or

« Il le méritait autant » : l’avis de Zinédine Zidane sur Mbappé et le Ballon d’Or

Par Jordan Pardon
1 min.

Deuxième du dernier Ballon d’Or derrière Harry Kane, Kylian Mbappé a certes, obtenu son meilleur résultat depuis le début de sa carrière, mais il espérait au fond de lui autre chose. Le capitaine des Bleus s’était lancé dans une campagne médiatique, conscient des atouts de sa candidature d’un point de vue individuel. Sur Téléfoot ce dimanche, Zinédine Zidane a été interrogé sur le sujet, et pour le sélectionneur des Bleus, Mbappé le méritait autant que Harry Kane.

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«Mbappé ? Il sera très certainement content de retrouver l’équipe de france. La première sélection s’est passée comme elle s’est passée (il avait quitté le rassemblement après le premier match contre la Turquie en raison d’une blessure). Il voulait sûrement rester avec nous, mais c’est un joueur qui joue beaucoup, il faut faire attention. Le Ballon d’Or ? Tout le monde a sa préférence, il est deuxième, il faut juste accepter. IL est déçu forcément parce qu’il méritait sûrement autant.»

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