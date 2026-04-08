Les gros regrets du PSG après la victoire contre Liverpool !

C’était un nouveau test anglais pour le Paris Saint-Germain ce mercredi. Après avoir malmené Chelsea (5-2/3-0) en huitième de finale, le club francilien retrouvait Liverpool, une équipe écartée la saison dernière lors de l’épopée du club français vers le sacre finale. Un match qui a finalement été à sens unique tant la domination des hommes de Luis Enrique était totale. C’est simple, le Paris Saint-Germain a envoyé 18 tirs dont 12 cadrés contre seulement 3 pour les Reds, qui n’ont pas réussi à cadrer pour la première fois en cinq ans dans la compétition. Une différence dans le contenu qui ne s’est pas assez traduite dans le résultat final et cela laisse un petit goût amer malgré le bon match du leader de Ligue 1.

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«C’est dommage clairement, je pense qu’on a fait un match à hauteur de nos supporters. On a très bien joué, on a mérité plus de buts et je pense que c’est dommage, car on a fait des choses très nettes en seconde mi-temps. Mais c’est la Champions League et il faut savoir qu’il reste le deuxième match, mais on est content. C’est une surprise, c’est la première fois qu’ils jouent à cinq cette année. Ils changent quelques petites choses, c’est normal les adversaires s’adaptent à nous. On est habitué, il n’y a pas de souci. Quelque soit le match ou le stade, le PSG va chercher à gagner comme d’habitude. On sait que ce sera difficile à Anfield qui est spécial», a déclaré sur Canal + un Luis Enrique déjà rivé sur le match retour.

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Les Parisiens auraient voulu marquer plus

Ses poulains ont aussi quelques regrets et l’ont exprimé à l’image du second buteur Khvicha Kvaratskhelia : « je pense qu’on a eu les occasions pour marquer plus. On aurait dû marquer plus de buts. Mais je pense que c’est bien, on a fait un bon match, on va jouer à Anfield, dans une ambiance incroyable. On est prêt et on va se préparer dès aujourd’hui pour ce match retour.» Le Géorgien n’est pas le seul à livrer ce constat puisqu’il est partagé par Achraf Hakimi : «oui je pense qu’on avait des occasions claires pour marquer plus de buts. On a laissé Liverpool en vie pour le match retour, mais on est content de la performance et on doit continuer comme ça pour le match retour. Nous on doit continuer avec la même stratégie qu’on met depuis longtemps. On ne doit pas réfléchir à ce que fait Liverpool et on doit faire en sorte de bien faire ce qu’on sait faire à tous les matches.»

Auteur d’une prestation remarquable et élu homme du match par la rédaction de Foot Mercato, Warren Zaïre-Emery a aussi regretté ce manque d’efficacité pour aggraver la marque : «on aurait pu mettre plus (de buts) franchement, c’est dommage, mais c’est déjà ça de gagner 2-0, même si rien n’est fait. On va là-bas avec les mêmes intentions et essayer de gagner le match. C’est une équipe difficile à jouer, on ne sait pas ce qui peut se passer en un match, donc il faudra être sérieux et faire la même chose.» Une soirée frustrante qui n’en reste toutefois pas négative bien au contraire. Avec cette victoire, les Parisiens sont dans des conditions idéales avant le match retour, même s’il reste alerte à une possible révolte des Reds.