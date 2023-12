LdC : la grande promesse de Luis Enrique

Minimum syndical pour le Paris Saint-Germain. Au terme d’une soirée à couper le souffle, le club de la capitale a assuré l’essentiel en tenant le point du nul face au Borussia Dortmund (1-1). Si le PSG conserve sa deuxième place devant l’AC Milan, tombeur de Newcastle (2-1), il n’a pas toujours brillé au cours de sa phase de groupes mais son état de forme en C1 peut soulever quelques interrogations. Avec 8 points au compteur, les Parisiens ont surtout affiché leur limite à l’extérieur (1 nul, 2 défaites) et risquent de devoir d’élever le curseur à l’occasion des huitièmes de finale pour éviter une nouvelle désillusion dans cette compétition.

À ce titre, l’entraîneur parisien Luis Enrique promet un bien meilleur visage en février prochain car il est persuadé que son équipe dispose des armes pour le faire, lui qui s’estime plus que satisfait du parcours actuel. «Je suis très heureux parce qu’après six matchs de Ligue des champions, nous avons montré à chaque match que nous étions capables d’être compétitifs. À chaque match, nous avons bien attaqué, avec des occasions. Nous devons être optimistes. Nous avons eu 11 nouvelles recrues en plus du nouveau staff. C’est tout nouveau, je n’ai aucun doute sur le fait que nous serons plus forts en février. Beaucoup seraient très heureux de nous voir morts, mais nous sommes toujours vivants», a déclaré l’Asturien devant la presse, des propos rapportés par Marca.