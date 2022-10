PSG : Javier Pastore n'a pas douté de Lionel Messi

Javier Pastore est sûrement moins fort que Lionel Messi, mais il restera probablement plus dans le cœur des supporters parisiens. En tant qu'Argentin, il est forcément attentif aux prestations de son illustre compatriote, beaucoup plus concerné dans le jeu que la saison dernière. Interrogé par Le Parisien, Pastore a dit tout le bien qu'il pensait de Messi.

« Je regarde toujours ses matchs et c’est impressionnant de voir le niveau avec lequel il joue depuis le début de saison. C’est un autre joueur. J’étais sûr que ça allait se passer comme ça. Je pense qu’il a trouvé sa place sur le terrain et la connexion avec toute l’équipe. Il a connu beaucoup de changements la saison passée, sur le plan sportif, mais aussi sur le plan humain. C’était un changement complet dans sa vie et c’est normal d’avoir besoin d’un temps d’adaptation, même pour un joueur unique comme Messi », a-t-il déclaré. Agé de 33 ans, Javier Pastore évolue du côté d'Elche, lanterne rouge de Liga.