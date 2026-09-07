Ballon d’Or 2026 : Harry Kane se prononce

Interrogé par TNT Sport, Harry Kane (33 ans) a fait le point sur cette nouvelle saison passionnante qui l’attend. « Je n’aime jamais me fixer de limites avant chaque saison. Je me fixe parfois un objectif un peu fou et je vois ce dont je suis capable. Cette saison, évidemment, je pense avoir marqué près de 20 buts de plus que durant toute ma carrière, et j’ai pourtant réalisé des saisons exceptionnelles en tant qu’attaquant. Je pense qu’à ce stade, il faut simplement savourer ces moments. En ce moment, je me sens tellement bien et je me demande comment faire pour que ça dure toujours. Tel que nous le savons, cela n’arrivera pas, mais quand je vois des joueurs comme Messi, Cristiano Ronaldo et Luka Modric jouer jusqu’à la fin de la trentaine, la quarantaine, cela me donne la motivation de pouvoir faire de même. Là encore, l’état d’esprit joue un rôle important : ce que vous avez accompli, ce vers quoi vous tendez. Y a-t-il d’autres trophées que vous souhaitez remporter ? D’autres objectifs que vous voulez atteindre ? Mais pour l’instant, je veux rester au meilleur niveau possible le plus longtemps possible, et évidemment, en étant au Bayern, je sais que je vais me battre pour des titres chaque année, me battre pour la Ligue des Champions. J’ai encore des titres à gagner en club, je veux gagner en sélection. Il s’agit simplement de profiter de ce moment présent le plus longtemps possible.»

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Le buteur anglais a aussi été questionné sur la fameuse course au Ballon d’Or, lui qui est plutôt bien positionné après sa belle année. «C’est formidable, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je suis extrêmement fier de ma saison, c’est certain. Cela me remplit de fierté car je sais qu’il n’y a pas si longtemps, j’étais moi aussi un fan qui rêvait de devenir footballeur professionnel. Je suis là maintenant, et je remporte des prix comme le Soulier d’or. Et c’est un peu pareil pour le Ballon d’or. Bien sûr, maintenant, ça ne dépend plus des votants et des personnes qui décident. Ma saison a été de loin ma meilleure, et il faut attendre pour voir. C’est une situation étrange, car je suis déjà concentré sur cette saison et la suivante, et je réfléchis à comment m’améliorer. Mais je veux aussi apprécier ce que j’ai accompli. L’avenir nous le dira (…) Je pense que le problème avec le football et les opinions, c’est qu’il y a tellement d’opinions, tellement d’arguments pour différents joueurs, et les gens adorent ce joueur pour cette raison. "Il est rapide, il a un QI footballistique exceptionnel, il a une finition incroyable." Je pense que c’est ce qui rend le football si spécial : tous ces débats, et le Ballon d’Or en fait assurément partie. Je suis donc content d’être en lice, il ne nous reste plus qu’à attendre et voir.» Demain, on en saura un peu plus avec la liste des 30 nommés. Kane en fera a priori partie.