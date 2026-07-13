Coupe du Monde 2026 : les joueurs espagnols font passer des messages à l’Équipe de France !

Demain soir, c’est une sacrée affiche que nous réserve cette Coupe du Monde 2026. Les Bleus défieront ainsi l’Espagne pour une place en finale, dans celle qui est pour beaucoup une finale anticipée. Et de l’avis général, ce sont les Bleus qui sont donnés favoris pour ce choc entre voisins, puisqu’ils ont, pour l’instant, un peu plus impressionné que l’Espagne, en plus d’avoir un arsenal offensif plus impressionnant.

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Et dans la nuit, plusieurs membres de la Roja ont pris la parole pour évoquer cette confrontation. « La France, évidemment, c’est une super-puissance du foot, mais nous on sait comment on s’entraîne, comment on joue, on a confiance en notre jeu. Notre mentalité, c’est de se dire que si chacun donne sa meilleure version, il n’y a aucune sélection qui peut nous battre », a par exemple lancé le gardien Unai Simón à l’antenne de la Cadena COPE.

« Une équipe comme la nôtre est très difficile à battre »

« Chacun a ses qualités. La France a des individualités qui peuvent être létales, et ce danger devant. Notre force c’est le groupe, l’équipe. Nous sommes une sélection avec un plan de jeu, et une équipe comme la nôtre est très difficile à battre », a conclu le portier, qui a tout de même encensé Dembélé et Mbappé. Interrogé par Marca, Mikel Merino, qui a aussi encensé KM10, a expliqué comment venir à bout des Bleus : « en faisant un bon match, en étant fidèles à notre style, en dominant les moments clés. Il va y avoir des actions individuelles, beaucoup de duels où ils sont très bons sur le plan individuel. N’importe qui de chez eux peut créer du danger. On doit être très concentré. Moi je l’ai déjà dit que le statut de favori, ça ne vaut rien ».

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Luis de la Fuente s’est lui aussi exprimé, sur la Cadena SER, expliquant que la force de son équipe réside dans son style de jeu, totalement opposé à celui de la France. « Avant le match contre le Portugal, j’avais dit qu’on allait affronter une équipe avec des caractéristiques très similaires à nous. Là, c’est différent, nous sommes antagonistes. Ils sont très à l’aise en jouant avec leur vitesse, donc nous devons contrôler le match. Nous savons que nous avons un handicap : on s’expose trop. Nous avons une très bonne ligne défensive, et nous tentons de trouver un équilibre. Nous connaissons les forces de la France, mais nous devons être fidèles. Nous n’allons pas mourir avec nos idées, si on doit changer quelque chose, on le fera. Mais nous avons battu la France lors des deux derniers matchs avec notre style de jeu », a répliqué le sélectionneur. Rendez-vous demain soir !