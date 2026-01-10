Menu Rechercher
Supercopa

Marc-André ter Stegen retrouve le Barça

Par Tom Courel
1 min.
Hansi Flick et Marc-André ter Stegen @Maxppp
Barcelone Real Madrid

Bonne et heureuse nouvelle pour Marc-André Ter Stegen. D’après Mundo Deportivo, le FC Barcelone va retrouver son portier dans quelques jours puisqu’il reviendra à Djeddah afin de rejoindre le groupe, et se rapprocher de son équipe lors de la finale de la Supercoupe d’Espagne dimanche contre le Real Madrid (20h). L’international allemand a d’ailleurs annoncé ce retour sur ses réseaux sociaux : « Tout va bien. Séance du matin à Barcelone. Maintenant, de retour à Djeddah pour rejoindre à nouveau l’équipe », a-t-il déclaré sur son compte X.

Marc ter Stegen
All good 🦾
Morning session in Barcelona.
Now heading back to Jeddah to join the team again
Voir sur X

Le capitaine de l’effectif blaugrana avait subi une petite blessure à l’entraînement du Barça, avant d’affronter l’Athletic Club en demi-finale de Supercoupe d’Espagne (5-0). Il était même retourné à Barcelone pour rendre visite à son médecin dans l’optique de se remettre en route le plus rapidement possible. D’après ses dernières prises de paroles, Ter Stegen veut être avec ses coéquipiers et pouvoir soulever le trophée si le Barça remporte la finale face au Real Madrid.

