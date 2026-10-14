Ligue des Champions
Samir Nasri trouve que Rayan Cherki a un gros défaut
1 min.
@Maxppp
Titulaire pour le choc de la 2e journée de Ligue des Champions entre Manchester City et le Paris Saint-Germain, Rayan Cherki est en train de prendre une tout autre dimension chez les Skyblues (16 buts, 18 passes décisives). Egalement en vue avec l’équipe de France, l’ancien pensionnaire de l’OL a toutefois un petit défaut à gommer selon Samir Nasri : sa nonchalance.
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« Elle peut poser problème. (…) Il a un talent extraordinaire. C’est de la trempe de Neymar. C’est un talent vraiment brut. Pour moi, il a besoin d’enlever ce truc de nonchalance, parce que de temps en temps, ça peut être un frein au très haut niveau », a-t-il confié sur Canal+.
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