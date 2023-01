Thierry Henry, star de la jeunesse rémoise

Thierry Henry fait de l’effet. Alors qu’il officie en tant que consultant vedette à l’antenne de Prime Video depuis plusieurs mois maintenant pour la Ligue 1, le meilleur buteur de l’histoire d’Arsenal a l’occasion de rencontrer de nombreux jeunes qui le portent dans leur cœur au bord des pelouses du championnat de France.

Cela peut donner lieu à des scènes cocasses, comme ce dimanche, après le match nul entre le PSG et le Stade de Reims (1-1), au Parc des Princes. Folarin Balogun (21 ans), l’attaquant anglais prêté par Arsenal cette saison, et Marshall Munetsi (26 ans), le milieu zimbabwéen, ont alors demandé, en direct, à prendre une photo en compagnie de Thierry Henry. De quoi flatter la nouvelle star des plateaux et combler de bonheur les deux Rémois.

