Accord OM-Arsenal pour Ethan Nwaneri

L’Olympique de Marseille avance ses pions. Ce mardi, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome sont sur tous les fronts. Comme expliqué sur notre site plus tôt dans la matinée, les Marseillais accélèrent pour dégraisser. Neal Maupay est courtisé en Italie et en Espagne, lui qui est notamment suivi par Séville comme expliqué par nos soins il y a quelques jours. Ulisses Garcia, lui, est suivi en Italie et en Allemagne. Dans le sens des arrivées, les Phocéens sont toujours là pour Himad Abdelli et Lucas Da Cunha. Ils sont aussi sur la piste de Quinten Timber, milieu de terrain de Feyenoord.

Ce dossier avance d’ailleurs plutôt bien. Dans le même temps, nous vous avons expliqué que le club présidé par Pablo Longoria veut faire le gros coup Ethan Nwaneri. Âgé de 18 ans, le joueur d’Arsenal a participé à 12 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, dont seulement 4 dans la peau d’un titulaire. Il a marqué 1 but. Talentueux, le jeune homme a tapé dans l’œil de l’OM, qui souhaite renforcer son entrejeu cet hiver. Ainsi, le profil de Nwaneri a séduit les dirigeants mais également Roberto De Zerbi.

Nwaneri arrive demain à Marseille

En conférence de presse ce mardi avant le choc de C1 face à Liverpool, le coach italien a été cuisiné sur le sujet par les journalistes. «Nwaneri ? Je le connais, c’est un bon joueur. Mais sur le mercato, il faut demander à Longoria.» Mais RDZ a bien caché son jeu puisque ce dossier a très bien avancé en parallèle. Selon nos informations, l’OM et Arsenal sont tombés d’accord ce mardi concernant Nwaneri.

En effet, les deux parties se sont entendues concernant un prêt sans option d’achat. Preuve que ce dossier avance très vite, le joueur est attendu dès demain dans la cité phocéenne afin de passer sa visite médicale et sceller son arrivée. Il s’agit d’une très belle prise de la part de l’Olympique de Marseille. Un club qui nous réserve encore quelques surprises cet hiver.