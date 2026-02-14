Menu Rechercher
Commenter 35
Ligue 1

OM : des supporters mécontents ont voulu entrer dans les salons présidentiels

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
L'Orange Vélodrome, stade de l'Olympique de Marseille. @Maxppp
Marseille 2-2 Strasbourg

Un sale samedi au Vélodrome. Après la grève des supporters qui a eu lieu lors des 15 premières minutes du match face à Strasbourg, l’OM a encore cédé en fin de match. En pleine crise sportive, les Olympiens n’ont pas su gérer leur avance de deux buts au score et ont été rejoints par des buts de Nanasi et Panichelli dans les derniers instants de la rencontre (2-2). Et après une fin de match houleuse, d’autres événements auraient pu faire passer la soirée phocéenne au drame.

La suite après cette publicité

En effet, à en croire les dernières informations de RMC, un groupe de supporters plutôt mécontent aurait essayé de rentrer dans les loges présidentielles au niveau du parvis du Vélodrome. Ces derniers ont finalement été contenus par des stadiers et des CRS présents pour assurer la sécurité aux abords du stade. Un nouvel événement regrettable qui montre la tension qui règne actuellement à Marseille.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (35)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier