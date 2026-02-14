OM : des supporters mécontents ont voulu entrer dans les salons présidentiels

Un sale samedi au Vélodrome. Après la grève des supporters qui a eu lieu lors des 15 premières minutes du match face à Strasbourg, l’OM a encore cédé en fin de match. En pleine crise sportive, les Olympiens n’ont pas su gérer leur avance de deux buts au score et ont été rejoints par des buts de Nanasi et Panichelli dans les derniers instants de la rencontre (2-2). Et après une fin de match houleuse, d’autres événements auraient pu faire passer la soirée phocéenne au drame.

En effet, à en croire les dernières informations de RMC, un groupe de supporters plutôt mécontent aurait essayé de rentrer dans les loges présidentielles au niveau du parvis du Vélodrome. Ces derniers ont finalement été contenus par des stadiers et des CRS présents pour assurer la sécurité aux abords du stade. Un nouvel événement regrettable qui montre la tension qui règne actuellement à Marseille.