Barça : Hansi Flick monte au créneau pour Lamine Yamal

Le Barça s’est compliqué la tâche en quart de finale de Ligue des Champions après sa défaite à domicile face à l’Atlético de Madrid (0-2). Dans une rencontre sous haute tension, les Catalans ont rapidement été pénalisés par l’expulsion de Pau Cubarsí avant la pause, laissant leurs adversaires en supériorité numérique. L’Atlético en a profité pour prendre une sérieuse option sur la qualification, plongeant le Barça dans l’obligation d’un exploit au match retour.

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Malgré ce contexte difficile, Lamine Yamal s’est montré particulièrement inspiré, multipliant les prises d’initiative et les gestes techniques, sans toutefois parvenir à concrétiser. Après la rencontre, Hansi Flick a tenu à défendre son jeune prodige, saluant à la fois son talent et sa maturité. « Il est incroyable et il n’a que 18 ans. Pour son pays, il deviendra l’un des meilleurs joueurs de l’histoire », a affirmé l’entraîneur allemand après la rencontre. Une prise de parole forte qui souligne l’immense importance de l’international espagnol pour les Blaugranas.