CdM 2026, Angleterre : Thomas Tuchel séduit par le duo Kane-Bellingham

Au terme d’un début de Coupe du Monde 2026 convaincant avec l’Angleterre, Jude Bellingham confirme son retour en forme après une saison en demi-teinte avec le Real Madrid. Aligné en soutien de Harry Kane face au Panama, l’international anglais affiche déjà deux buts et une passe décisive en trois matchs de phase de groupes, une dynamique qui valide les choix de Thomas Tuchel. L’ancien coach du PSG a d’ailleurs souligné l’importance de ce duo dans le dispositif des Three Lions : « L’impact de Jude Bellingham et Harry Kane est énorme, bien sûr, surtout en deuxième période. C’est exactement ce dont nous avons besoin et ce que nous voulons. C’est aussi pour cela qu’ils ont été sélectionnés : ils nous rendent dangereux et font de nous une équipe de très haut niveau. C’est pour cela aussi que nos attentes sont élevées. »

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De son côté, le numéro 10 anglais a expliqué : « en deuxième mi-temps, je les ai sentis plus affûtés, plus techniques, plus précis dans ce que nous faisions. Cela a forcément une incidence sur mon jeu. J’ai aussi la responsabilité d’essayer d’amener l’équipe à un autre niveau, notamment en termes d’intensité. Je pense que tout le groupe était prêt à hausser le rythme après la pause. Nous avons compris qu’il nous restait des marges de progression. Après une première période moyenne, nous avons montré en seconde mi-temps que nous pouvions faire mieux. »