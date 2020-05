Serie A : les clubs menacent de ne pas reprendre

L'Italie pensait bien entrevoir la lumière avec une possible reprise de la Serie A le 13 juin. Une date entérinée par les différents acteur du championnat italien sous réserve de l'approbation du gouvernement. Mais si les clubs sont appelés à reprendre les entraînements collectifs le 18 mai prochain, ces derniers semblent peu enclins à le faire en appliquant les recommandations sanitaires mises en place par le comité scientifique et technique.

La Gazzetta dello Sport révèle ainsi que plusieurs clubs dont l'Inter, l'AC Milan, le Napoli, la Sampdoria, l'Atalanta, Cagliari et Vérone doutent en effet de l'application du protocole. Plusieurs clubs jugeraient ainsi le protocole comme inapplicable et souhaiteraient sa révision immédiate. Sous peine de ne pas reprendre le chemin de l'entraînement et menacer la reprise de la Serie A dans les prochaines semaines...