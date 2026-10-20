Ligue des Champions
Ligue des Champions : le nouveau coup de génie de Désiré Doué
Une semaine après avoir ébloui l’Etihad Stadium, Désiré Doué a remis ça face au FC Barcelone. Le Parisien a ouvert le score après une nouvelle action dont il a le secret.
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DÉSIRÉ DOUÉ LANCE LE PSG FACE AU BARÇA ⚡️ Les Parisiens punissent les Catalans après une mauvaise relance de Lamine Yamal 👀 #PSGBAR | #UCL https://t.co/gHVtOaX0T0— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 20, 2026
À l’entrée de la surface, le Golden Boy s’est joué de la défense adverse à toute vitesse, avant d’armer une frappe croisée qui n’a laissé aucune chance à Joan Garcia.
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