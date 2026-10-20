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Ligue des Champions

Ligue des Champions : le nouveau coup de génie de Désiré Doué

Par Maxime Barbaud
PSG 4-2 Barcelone
winamax
1 2.20 N 4.50 2 2.25 1er pari remboursé

Une semaine après avoir ébloui l’Etihad Stadium, Désiré Doué a remis ça face au FC Barcelone. Le Parisien a ouvert le score après une nouvelle action dont il a le secret.

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À l’entrée de la surface, le Golden Boy s’est joué de la défense adverse à toute vitesse, avant d’armer une frappe croisée qui n’a laissé aucune chance à Joan Garcia.

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