Coupe du Monde 2026, France : Zlatan Ibrahimović envoie un terrible avertissement à la Suède

L’Équipe de France continue son sans-faute dans cette Coupe du Monde 2026. Grâce à son large succès contre la Norvège (1-4), les Bleus ont conclu la phase de groupes avec trois victoires en autant de rencontres, s’adjugeant la première place du groupe I. Une démonstration de force qui confirme les excellentes dispositions des coéquipiers de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé, attendus avant même le début du tournoi comme l’un des grands favoris au sacre final.

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Consultant pour Fox Sports durant la compétition, Zlatan Ibrahimović s’est montré particulièrement élogieux envers les Français. L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain estime même que très peu de sélections sont capables de rivaliser avec cette équipe de France. Un constat qui prend une dimension particulière puisque la Suède défiera justement les Bleus en 16es de finale et que, contrairement aux hommes de Deschamps, elle a dû s’employer pour passer cette phase de poule, terminant parmi les meilleurs troisièmes de groupe.

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Zlatan ne donne cher de la peau des Suédois

« Je ne vois pas beaucoup d’équipes pouvoir les battre. La seule chance pour un adversaire, c’est quand ils se relaxent et qu’ils s’éteignent. C’est le seul moment où j’ai vu un adversaire entrer dans le match. C’est une équipe à regarder. Ils sont favoris pour gagner la Coupe du Monde. Ils évoluent tout simplement à un autre niveau », a analysé l’ancien international suédois, plus que séduit par la prestation des Bleus face à la Norvège, vendredi soir.

Des propos dans la continuité de ce qu’avait pu tenir le géant suédois au sujet de Didier Deschamps, après la victoire française contre l’Irak (3-0) : « il y a peu d’incroyables joueurs qui ont été aussi des incroyables coachs. » Un bilan également affiché par plusieurs médias en Suède qui ont affiché leur inquiétude à l’idée d’affronter une Équipe de France jugée au-dessus du lot. Pas de quoi rassurer les Blågult à l’approche de ce gros test.