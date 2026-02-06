Mercato : le FC Barcelone a bouclé une arrivée à 30 M€ et prépare un départ inattendu

Le mercato hivernal vient de refermer ses portes en Europe, mais le FC Barcelone planche déjà sur le visage de son équipe pour la saison prochaine. Et visiblement, Marcus Rashford sera bien de la partie. Prêté par Manchester United, l’ailier revit en Catalogne avec 10 buts et 13 passes décisives en 33 matches. Hier, la presse pro-Barça confirmait l’intention des Blaugranas de conserver définitivement le Mancunien, et que ce dernier souhaitait surtout quitter MU. Que ce soit pour jouer au Barça ou ailleurs.

La suite après cette publicité

Eh bien sauf revirement de situation, Marcus Rashford continuera bien son aventure en Liga. Incapable de batailler dans des dossiers trop coûteux tels que Luis Diaz ou Nico Williams, le Barça a décidé de tout miser sur Rashford. Dans son édition du jour, Sport assure que les champions d’Europe 2006 ont pris la décision de lever l’option d’achat de 30 M€. Le Barça a pris conscience que Manchester United n’accordera pas de ristourne et veut donc régler ce dossier une fois pour toutes.

La suite après cette publicité

Rashford va signer pour trois ans

Au sein du club espagnol, on estime que le Barça peut assumer le montant de 30 M€ et que ce prix reste plus qu’abordable dans le marché des ailiers. Le quotidien catalan ajoute même que Rashford paraphera un contrat de trois ans avec un salaire sans doute inférieur aux 14 M€ annuels promis par son bail mancunien. Mais ce n’est pas tout. Sport affirme que le Barça pense aussi à boucler un départ, celui de Wojciech Szczęsny. Pour rappel, les Catalans avaient sorti le gardien polonais de 35 ans de la retraite en 2024, suite à la blessure de Marc-André ter Stegen.

Doublure de Joan Garcia, Szczęsny a disputé 9 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues. Le Polonais est sous contrat jusqu’en 2027 et reste placé devant un ter Stegen à nouveau blessé dans la hiérarchie des portiers du Barça. Cependant, le journal espagnol assure que le Barça réfléchit à rompre le contrat de son gardien. Le club n’a rien à reprocher à Szczęsny, mais il pense à un plan à moyen terme et l’âge de l’ancien Bianconero risque de joueur en sa défaveur. Un accord existe pour une séparation anticipée puisque les Culés n’ont qu’à signer un chèque de 2 M€ à Szczęsny pour s’en séparer.