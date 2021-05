WBA : Sam Allardyce annonce son départ en fin de saison

Une demi-saison et puis s’en va. Nommé à la tête de West Bromwich Albion en décembre 2020, Sam Allardyce va quitter l’actuel 19e du classement de Premier League à la fin de la saison. L’information a été officiellement confirmée par le club anglais sur son site internet. De son côté, le coach britannique a expliqué son choix.

La suite après cette publicité

« West Bromwich Albion m'a fait une offre généreuse pour rester, ce qui montre l'engagement d'un club ambitieux. Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas accepter cette offre. Si je devais rester et décrocher une accession Premier League (WBA est relégué en Championship, ndlr) la saison prochaine, je m'attendrais à continuer pendant au moins une autre saison et, malheureusement, ce n'est pas un engagement que je me sens capable de prendre à ce stade de ma carrière ».