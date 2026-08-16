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Info FM Ligue 2

L’ASSE a trouvé un accord pour Elyes Dhaoui

Par Sebastien Denis
1 min.
ASSE @Maxppp

A 18 ans, Elyes Dhaoui s’est déjà forgé une solide expérience au plus haut niveau sous les couleurs de l’Olympique Béja, en première division tunisienne. Du haut de son 1,93 m, ce solide milieu défensif (numéro 6) impressionne par son gabarit dans l’entrejeu. L’international Espoirs tunisien sort d’ailleurs d’une véritable saison pleine, avec pas moins de 32 apparitions en championnat.

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Ses performances remarquées ne sont pas passées inaperçues dans l’Hexagone. Selon nos informations, confirmées par une source interne au club tunisien, l’Olympique Béja et l’AS Saint-Étienne ont trouvé un accord ce samedi pour le transfert du jeune talent. Il s’agit d’un très joli coup réalisé par les Verts, qui ont su devancer plusieurs autres écuries de Ligue 1 sur ce dossier. C’est finalement le projet sportif stéphanois et la perspective d’obtenir du temps de jeu dans une équipe compétitive qui ont fait pencher la balance en faveur du club du Forez.

Pub. le - MAJ le
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