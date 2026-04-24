Wayne Rooney de retour à Manchester United

Indéniablement, Wayne Rooney est une légende de Manchester United. Du haut de ses 559 matches avec les Red Devils, l’ancien attaquant a compilé 253 buts et a collectionné les titres nationaux et sur la scène continentale. Une carrière XXL que le joueur a essayé de retranscrire sur les bancs d’entraîneur. Pour le moment, la réussite n’est pas au rendez-vous, mais le meilleur buteur de l’histoire d’United connaît un bon succès sur son podcast avec la BBC.

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Ce vendredi, à l’occasion d’un épisode avec Bruno Fernandes, Rooney était de retour dans le centre d’entraînement des Mancuniens comme l’a annoncé United sur ses réseaux sociaux : «Wayne Rooney, meilleur buteur de l’histoire de Manchester United, a salué Michael Carrick et les Reds lors de sa visite à Carrington cette semaine. L’icône du club est retournée au centre d’entraînement pour enregistrer un épisode de son podcast BBC Sport, « The Wayne Rooney Show », en compagnie de notre capitaine actuel, Bruno Fernandes.» L’occasion pour lui de revoir l’entraîneur d’United, Michael Carrick, qu’il a fréquenté pendant 11 saisons sous la tunique mancunienne.