Un ancien arbitre de Ligue 1 participe à la saison 3 de Loups Garous
Célèbre jeu de société avec des rôles cachés où les villageois doivent éliminer les loups avant d’être dévorés, le jeu des Loups-Garous de Thiercelieux est un véritable phénomène en France. En octobre 2024, Canal+ a lancé une série télévisée autour de ce jeu dont les retours ont été plutôt positifs. Et alors que la saison 3 va débuter le vendredi 4 décembre, on y apprend qu’un ancien arbitre de Ligue 1 va y participer.
En activité jusqu’au 14 mai 2022 et un match entre Sochaux et Dijon, Frank Schneider (47 ans) est l’un des participants. Durant sa carrière, il aura dirigé 126 rencontres de Ligue 1 et 109 rencontres de Ligue 2. Il a notamment dirigé la finale de la Coupe de la Ligue 2017 remportée par le PSG contre Monaco (4-1).
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