Rennes - Monaco : les compositions officielles

La 32e journée de Ligue 1 s'ouvre ce vendredi avec un premier choc qui vaudra cher entre le Stade Rennais (3e) et l'AS Monaco (6e) à partir de 21h (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Les Bretons ont l'occasion de doubler provisoirement l'OM et de devenir dauphins du PSG à deux jours du Classique. Les Monégasques sont quant à eux revenus dans la course à l'Europe et un succès leur offrirait une 4e place provisoire.

Privé d'Aguerd (malade), Bruno Genesio est contraint de repenser sa défense centrale. C'est Santamaria qui descendra d'un cran et épaulera Omari alors que Traoré et Meling seront en charge des couloirs. Tait retrouve également sa place au milieu de terrain. Deuxième meilleur de Ligue 1 à égalité avec Ben Yedder, Terrier enchaîne tout comme l'avant-centre de l'ASM. Par rapport à la victoire contre l'ESTAC (2-1), Philippe Clement aligne le même onze à l'exception de Volland, qui remplace Boadu.

Les compositions :

Rennes : Alemdar - Traoré, Omari, Santamaria, Meling - Bourigeaud, Tait, Martin, Majer - Laborde, Terrier

Monaco : Nübel - Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique - Vanderson, Tchouaméni, Fofana, Golovin - Ben Yedder, Volland

