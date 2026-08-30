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Ligue 1

La sortie laconique d’Esteban Lepaul sur l’Equipe de France

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Esteban Lepaul célèbre un but avec le Stade Rennais @Maxppp

On n’arrête plus Esteban Lepaul. Après avoir été meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière, l’attaquant de 26 ans est toujours aussi létal dans les pelouses de l’élite avec Rennes. Auteur de trois buts en deux matches, le joueur formé à l’OL sort d’un doublé face au Mans ce dimanche. Forcément, les débats sur l’Equipe de France et son éventuelle présence dans le groupe de Zinedine Zidane pour le rassemblement de septembre sont relancés.

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Ce dimanche, Lepaul a confié en zone mixte qu’il ne se posait pas de questions sur un appel des Bleus : «si je connais la date de la liste des Bleus ? Oui. Mais je ne me prends pas la tête avec ça. Je veux faire des bons matchs et on attendra que les choix soient faits. Une pointe de déception si je n’y suis pas ? Non.»

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