Le frère de Tyler Morton assassine les arbitres de L1

Par Chemssdine Belgacem - Dahbia Hattabi
1 min.
Tyler Morton OL @Maxppp
Lyon 2-3 PSG

La défaite 3 à 2 face au PSG ne passe pas à Lyon. Le staff et la direction, ainsi que les joueurs, sont remontés contre l’arbitrage. Et ils ne sont pas les seuls. Certains proches sont mécontents. C’est le cas de Nathan Morton, le frère du milieu de terrain lyonnais. Sur X, il a vidé son sac.

Nathan Morton
I say it week after week after week. Referees in this league are an absolute disgrace and it sometimes ruins how good the league actually is. They’re dying to change games to put themselves in the spotlight because otherwise they are useless as per usual.
«Je le dis semaine après semaine : les arbitres de ce championnat sont une véritable honte et cela gâche parfois le niveau général de la compétition. Ils sont prêts à tout pour changer les décisions et se mettre en avant, car sinon, ils sont, comme d’habitude, totalement incompétents (…) Je ne suis pas surpris. La faute sur Tessmann et la main sont des signes clairs qu’ils ne veulent pas contrarier les cadors du championnat.» Le message est plutôt clair.

