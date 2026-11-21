Senny Mayulu confirme match après match qu’il prend une nouvelle dimension au Paris Saint-Germain. Buteur face à l’OGC Nice (2-3), le jeune international français a prolongé une série particulièrement impressionnante. Il a été décisif lors de ses cinq derniers matches avec le club parisien, toutes compétitions confondues, avec un bilan de quatre buts et deux passes décisives. Une régularité offensive qu’il n’avait encore jamais atteinte depuis le début de sa carrière.

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Une performance qui le place parmi les joueurs les plus en vue du PSG en cette année 2026. Sur cette période, seul Khvicha Kvaratskhelia a fait mieux dans la capitale française, avec une série de sept matches consécutifs avec au moins une contribution décisive en avril et mai derniers. Mayulu confirme ainsi son importance grandissante dans l’effectif de Luis Enrique.