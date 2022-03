OM : la réponse très remarquée d'Amine Harit

La suite après cette publicité

Cela faisait plus de deux mois qu’il n’avait pas vécu ça. Pour la première mois depuis le 7 janvier 2022 et cette soirée historique pour l’Olympique de Marseille à bordeaux (1-0, première victoire en terres bordelaise depuis 44 ans), Amine Harit (24 ans) était titulaire au coup d’envoi. Jusque-là, le joueur prêté par Schalke 04 avait été utilisé à six reprises, toutes compétitions confondues, pour un temps de jeu global équivalent à une heure.

Un bilan qui n’augure rien de bon pour la suite de l’aventure phocéenne du joueur. Le 16 février, ce dernier confiait d’ailleurs que le flou régnait autour de son avenir. « La Conférence Ligue, ce serait quelque chose qui me ferait extrêmement plaisir. D’avoir gagné quelque chose avec Marseille. Je ne sais pas si je serai là l’année prochaine et les saisons suivantes. Avec la belle année qu’on est en train de passer. Même pas au niveau football parce que je ne joue pas beaucoup, mais humainement. Ce serait beau de mettre une petite cerise sur le gâteau. »

Harit savoure

L’opportunité offerte par Jorge Sampaoli ce dimanche 13 mars à Brest était donc à saisir pour l’ancien Nantais. Ce qu’il n’a pas manqué de faire. Positionné sur le côté droit en début de rencontre, Harit a tout de suite été très percutant. Accélérateur du jeu, l’international marocain (11 sélections) a également su repiquer dans le cœur du jeu pour combiner à une, deux touches de balle. Pas avare non plus lorsqu’il a fallu faire les efforts défensifs, Harit a vu son travail être récompensé par une passe décisive pour Arek Milik sur corner (63e) et un but (70e). Une réalisation qu’il a fêtée en se cachant les oreilles. S’agissait-il d’un message ? «Depuis l'Allemagne et la naissance de ma fille, quand je la gronde elle fait ça donc c'est un petit clin d'œil pour elle», a-t-il confié à Prime Video.

Élu homme du match par notre rédaction, le milieu offensif marseillais, remplacé à la 82e minute, est ensuite revenu sur sa situation en zone mixte. «Un bon match pour moi. Tout joueur offensif aspire à être décisif. C'était difficile. Au-delà du football, ça m'a permis de découvrir d'autres facettes de moi. Au niveau mental et du travail. Je n'ai jamais baissé les bras. Le dicton qui dit que le travail paie, il paie vraiment un bout d'un moment. Je prends ce que j'ai à prendre. J'ai eu ma chance, je pense que je suis un joueur qui a besoin de temps de jeu, d'être sur le terrain pour exprimer tout mon potentiel. Ce soir, c'est une victoire qui me fait du bien. Je n'ai pas envie de m'éterniser sur Dim' (Payet). On sait quel joueur c'est, quel joueur il est pour nous. Ce soir il n'était pas là, j'ai dû reprendre le flambeau et ça s'est bien passé donc tant mieux». Et forcément Harit espère que Sampaoli l'a remarqué.