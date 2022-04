Les stars du PSG ont-elles la tête au Classique face à l'OM ?

L'adrénaline commence à monter, la pression se fait sentir, tout le monde ne parle que de ça... Et bien non pas vraiment en réalité. À quelques heures du coup d'envoi du Classique entre le PSG et l'OM, on ne ressent pas l'excitation précédant ce grand rendez-vous de la Ligue 1 entre le premier du classement du championnat de France et son dauphin. Certains joueurs marseillais en ont parlé un peu plus tôt dans la semaine mais ils se remettent aussi de leur qualification en demi-finale de la Ligue Europa Conférence, alors qu'à Paris, on a déjà la tête à la saison prochaine, joueurs comme direction et supporters.

Le stade sonnera sans doute un peu creux. Les ultras du CUP devraient boycotter une nouvelle fois le Parc des Princes après le match face à Bordeaux, tandis que les fans marseillais sont interdits de déplacement. Rien de très emballant pour la présentation de ce qui est normalement présenté comme l'un des chocs de la saison. La direction elle tente de regarder vers l'avenir, c'est-à-dire conserver coûte que coûte Kylian Mbappé, et travailler sur le mercato. Les joueurs eux ne semblent déjà plus très concernés par les matchs à venir.

Les anciens du PSG s'inquiètent

Si Mbappé est souvent présent dans les locaux du club quand il n'est pas au soutien de l'équipe féminine ou de handball, Neymar et Messi sont quant à eux bien loin des préoccupations et des valeurs du club. D'ailleurs, un ancien de la maison, Jérôme Rothen s'est inquiété de ce manque d'implication alors que la réception de l'OM se profile. «Ça me fait mal de parler ainsi du PSG. Mais Neymar, Messi, Paredes, Herrera, Danilo, Hakimi… Vous croyez vraiment que la rivalité avec Marseille est ancrée dans leur tête ? Personne ne leur répète, ils n’en ont rien à carrer », prévient le consultant de RMC.

«Les Marseillais, on les entend. Ils sont déjà dans leur match. À l’époque, s’il y avait eu les moyens de communication qu’on a aujourd’hui, les trois quarts des Parisiens auraient déjà communiqué. Aujourd’hui, qu’est-ce qu’on a ? À part Mbappé qui parle du match ? Ils n’en ont rien à faire du match», poursuit Rothen qui s'en prend également à la direction. «Est-ce normal ? Est-ce normal qu’on n’entende pas Leonardo ni le président ? Au bout d’un moment, si vous voulez que les gens vous encouragent, faites un minimum d’efforts.»

Jérôme Alonzo : «un PSG-OM, ça valait pour toute la saison»

Il est vrai que ce silence en dit long sur l'ambiance qui règne au sein du club et le sens des priorités donné par ses dirigeants. Il y a quelques années en arrière, cette rencontre aurait fait les gros titres durant toute la semaine, les joueurs et les directions se seraient échangés quelques amabilités pour faire monter la sauce. Cette fois, c'est l'encéphalogramme plat. Du côté du PSG, personne ne donne l'impression d'être excité par cette affiche qui n'en est peut-être pas une finalement. Il est vrai que Neymar et Messi en ont vu d'autres à Barcelone.

«Est-ce que Neymar s’en cogne du Classico ? C’est très possible. Nous, à notre époque, c’était différent. Même quand on était 8e du classement, un PSG-OM, ça valait pour toute la saison, nous assure Jérôme Alonzo, consultant Prime Vidéo. Est-ce qu’aujourd’hui pour ces gars là, un Classico a la même saveur ? Je ne sais pas. Neymar a fait un match catastrophique à l’aller donc c’est possible (qu’il n’en ait pas grand-chose à faire, ndlr). Messi a joué toute sa vie LE Clasico, il en a quelque chose à foutre ? Je ne sais pas», s'interroge l'ancien gardien qui a porté le maillot des deux équipes.

Un effectif de stars déconcerné par le Classique

«Est-ce que pour eux un PSG-Marseille c’est comme un PSG-Lyon, un PSG-Nice, un PSG-Rennes, juste un gros match. Nous, c’était plus que ça mais nous on n'était pas champion tous les ans », concède-t-il. L'habitude de gagner sur la scène nationale, le plus souvent avec une grande marge sur la concurrence, a sans doute mal habitué les Parisiens et ses supporters. Une forme de lassitude se serait-elle instaurée ? C'est une possibilité, comme cette d'un contexte plus dépassionné autour du Classique, l'effectif de stars de la capitale privilégiant les chocs européens plutôt que nationaux.

Neymar n'a par exemple pas toujours répondu dans ce genre de match, et Messi est apparu un ton en dessous à l'aller. «J’ai l’impression que Neymar, c’est un mec qui n’est plus passionné en ce moment sauf quand il joue pour le Brésil (rires), et ça, c’est le problème. Messi, sauf quand il joue pour l’Argentine, est-ce qu’il est amoureux du PSG, du Parc des Princes, de ses supporters ? Je ne peux pas juger mais c’est une vraie question que je me pose », conclut Alonzo. Déjà vainqueurs au Parc des Princes en début de saison dernière, les joueurs de l'OM pourraient à nouveau en profiter pour créer la surprise.

