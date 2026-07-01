OM : Lorenzi justifie le choix Genesio

Dans le communiqué officiel annonçant la nomination de Bruno Genesio à la tête de l’OM, le directeur sportif Grégory Lorenzi a justifié ce choix par la volonté d’installer un entraîneur expérimenté, capable d’accompagner la reconstruction du club dans un contexte de forte exigence sportive. Il a souligné la capacité de Genesio à structurer des équipes compétitives, à développer un projet de jeu lisible et à s’adapter aux objectifs de performance immédiats.

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« Le choix de Bruno Genesio s’est imposé naturellement au cours de nos échanges. Son expérience, sa connaissance du haut niveau et sa capacité à construire des équipes compétitives correspondent pleinement à l’ambition que nous portons pour l’Olympique de Marseille. Nous partageons une vision commune du football, du développement des joueurs et de la construction d’un effectif performant dans la durée. Nous allons travailler en étroite collaboration afin de bâtir un groupe capable de répondre aux exigences de ce club et aux attentes de ses supporters », a alors précisé Lorenzi.