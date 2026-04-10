Stéphane Richard annonce ses grands objectifs pour l’OM

L’OM a un nouveau président. Il y a un peu plus d’une heure, Frank McCourt s’est présenté face à la presse, accompagné de Stéphane Richard ce vendredi. C’est lui qui prend la suite de Pablo Longoria et de l’intérim d’Alban Juster. L’ex-PDG d’Orange effectuait donc sa présentation et a divulgué sa vision pour le club, dont il prendra officiellement les rênes le 2 juillet prochain. D’ici là, c’est à distance que les Phocéens tenteront de se qualifier pour la Ligue des Champions, une donnée essentielle pour construire la suite et dessiner l’engagement du nouveau boss dont la première mission sera d’amener un peu d’apaisement après des semaines compliquées.

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«Ma priorité est d’amener une période de stabilité, une vision de moyen, long terme qui va essayer de réconcilier un peu tout le monde, assure l’homme de 64 ans. À l’intérieur, il y a ces contraintes économiques, je n’ai pas de difficultés à les intégrer. Je vais essayer d’être un homme orchestre qui va essayer de prendre les bonnes décisions de recrutement et que d’ici là, j’espère donner un supplément d’énergie pour la qualification en Ligue des Champions.» A ce propos, après deux défaites en Ligue 1 contre Lille et à Monaco, l’OM reçoit ce soir le FC Metz (21h05) dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1 et espère remettre les pieds sur le podium.

«L’OM fait partie de ce petit groupe de clubs qui doit jouer la Ligue des Champions tous les ans»

C’est d’ailleurs le grand objectif affiché par Stéphane Richard pour les années à venir. «Je ne vais pas critiquer ce qui a été fait avant. L’OM fait partie de ce petit groupe de clubs qui doit jouer la Ligue des Champions tous les ans, c’est-à-dire dans le top 3 de Ligue 1», affirme-t-il, glissant au passage que la question des investissements sur les différents mercatos n’est pas toujours un argument massue pour construire une équipe. Il faut aussi donner du temps, chose dont Longoria s’est souvent privée. «Ce n’est pas seulement une question de moyens, on voit des clubs qui investissent beaucoup pour des résultats moyens comme Liverpool qui a investi 480 millions d’euros l’été dernier.»

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Ancien haut fonctionnaire et homme d’entreprises, le Marseillais d’adoption reconnaît qu’il met les pieds dans un milieu particulier. «Un club, c’est quand même très spécial. Il y a une disproportion entre ce que cela représente économiquement et ce que cela représente dans l’esprit des gens, c’est gigantesque. Encore plus à Marseille.» Pas de quoi l’effrayer non plus, lui qui se projette sur plusieurs années. «Quand je regarde les clubs qui ont eu de bons résultats, ça a ramé pas mal d’années, comme le PSG. Mon idée est de m’inscrire dans la durée et de développer un certain nombre de projets à moyen terme.» Les supporters de l’OM savent à quoi s’en tenir.