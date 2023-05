Racisme : le geste fort du Brésil pour Vinicius Junior

La suite après cette publicité

Vinicius Junior a reçu énormément de soutien après les insultes racistes qu’il a subies sur la pelouse de Valence. Le monde du football a notamment pris sa défense. Son pays a également tenu à le soutenir. Et un acte puissant a eu lieu ce lundi soir à Rio de Janeiro. Le Christ rédempteur s’est éteint pendant une heure en solidarité avec l’attaquant du Real Madrid. Ce dernier a réagi sur son compte Twitter.

« Noir et imposant. Le Christ rédempteur était ainsi tout à l’heure. Une action de solidarité qui me fait vibrer. Mais je veux surtout inspirer et mettre en lumière notre combat. Je suis très reconnaissant pour toute l’affection et le soutien que j’ai reçus ces derniers mois. Tant au Brésil que dans le monde entier. Je sais exactement qui est qui. Comptez sur moi, car les bons sont la majorité et je n’abandonnerai pas.J’ai un but dans la vie et si je dois souffrir de plus en plus pour que les générations futures ne vivent pas des situations similaires, je suis prête et préparée. »

