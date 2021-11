PSG : Lionel Messi ne pense même pas au Ballon d'Or

Pour son premier entretien accordé à un média espagnol depuis son départ du FC Barcelone pour le PSG, l'attaquant argentin Lionel Messi a répondu aux questions de SPORT, revenant ainsi sur sa prolongation avortée cet été ainsi que plusieurs sujets autour de son actualité. Notamment le Ballon d'Or France Football 2021, que la Pulga pourrait remporter pour la septième fois de sa carrière. Néanmoins, le natif de Rosario ne semble pas obnubilé par la récompense individuelle.

«Pour être honnête, je n'y pense pas. Ma plus grande récompense est ce que j'ai pu réaliser avec l'équipe nationale. Après avoir lutté et s'être battu si fort pour cet accomplissement, c'était le meilleur pour tout ce qu'il coûtait. Si je gagne le Ballon d'Or, ce serait extraordinaire pour ce que cela signifierait d'en gagner un de plus. Un septième serait fou. Sinon, rien ne se passe», a-t-il expliqué au quotidien sportif espagnol.