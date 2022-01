Lens : Franck Haise n'a pas peur de perdre Seko Fofana

Homme à tout faire du RC Lens depuis une saison et demi, Seko Fofana (26 ans) s'est imposé comme le joueur le plus important des Sang-et-Or. Capitaine, le milieu de terrain attire la lumière et forcément des courtisans. On apprenait hier par le biais de l'Equipe qu'une offre de 17 M€ en provenance de Burnley était parvenue sur le bureau de la direction. Si nous sommes en mesure de démentir cette information, Franck Haise ne semble pas particulière stressé par l'intérêt que suscite l'international ivoirien durant ce mercato d'hiver.

«Ça ne me perturbe pas du tout car ça fait partie des choses qui arrivent chaque hiver. Je n’ai pas l’impression qu’il y ait de questionnement dans le groupe. Pour Seko, je n’ai pas l’impression que ça l’interroge beaucoup. Il sait ce que c’est, on le sait tous. Il n’y a pas grand-chose pour le moment», prévient l'entraîneur lensois en conférence de presse avant le déplacement à Saint-Etienne ce samedi dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1.