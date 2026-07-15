PSG : le RB Leipzig prêt à vendre Yan Diomandé à deux conditions

A priori, le Paris Saint-Germain ne recrutera personne au milieu de terrain avec les prolongations annoncées de Senny Mayulu et da Fabian Ruiz. En revanche, le club de la capitale cherche toujours à se renforcer en attaque depuis le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan et celui annoncé de Kang-in Lee à l’Atlético de Madrid. Depuis plusieurs semaines, le PSG semble avoir jeté son dévolu sur Yan Diomandé. Âgé de 19 ans, l’ailier du RB Leipzig sort d’une saison intéressante en Allemagne (13 buts, 10 passes décisives en 36 matches).

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Courtisé par Liverpool, l’international ivoirien (14 sélections, 3 buts) a décidé de snober les Reds pour rejoindre les doubles champions d’Euripe en titre, même s’il avait assuré le contraire pendant qu’il disputait la Coupe du Monde. «Vous m’informez. Je n’ai pas internet, je n’ai pas Instagram, je n’ai pas TikTok. C’est mon agent qui discute avec le club, je n’ai pas d’information. Je ne veux pas parler de ça, même avec mon agent parce que c’est une chance de jouer une Coupe du Monde, c’est tous les quatre ans, donc il faut en profiter. Je veux faire l’histoire avec mon pays, et donner le meilleur de moi-même.»

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Le RBL ne lâche rien

Depuis, les négociations traînent en longueur, la faute à l’intransigeance de Leipzig. Pour rappel, les Allemands ont repoussé des offres à plus de 100 M€ de Liverpool et leur directeur sportif, Marcel Schäfer, avait refroidi tout le monde. « Notre intention est claire : Yan Diomandé jouera pour le RB Leipzig l’année prochaine. Et nous ne transigerons pas là-dessus ! Nous connaissons sa valeur. Certes, si Yan continue sur cette lancée, le moment viendra de lui permettre de franchir une nouvelle étape, mais pas cette année. En principe, nous avons un contrat de quatre ans et nous gardons la main. Ces développements actuels sont donc avant tout une reconnaissance de ses performances. Ni plus, ni moins. Et si nous ne trouvons pas de solution, eh bien tant pis, mais il lui reste quatre ans de contrat. Je le répète donc : Yan Diomandé restera un joueur de Leipzig. »

Aujourd’hui, Bild nous apprend que Leipzig compte bien conserver Diomandé pour cette saison 2026/2027. En revanche, l’idée d’une vente est envisagée, mais à deux conditions. Le RBL réclame toujours plus de 100 M€ pour l’ancien pensionnaire de Leganés. Et si un club soumet une proposition satisfaisante, il devra attendre un an avant de pouvoir profiter des services de l’Ivoirien. En effet, à l’instar de ce qu’il avait fait en 2017 avec Naby Keita et Liverpool, Leipzig veut récupérer un gros chèque et le prêt d’un an de son joueur. Reste maintenant à savoir si le PSG se pliera ou non aux exigences du RBL.