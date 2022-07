PSG : Nordi Mukiele veut disputer le Mondial 2022 avec les Bleus

Tout juste Parisien depuis quelques jours, Nordi Mukiele s'est entretenu dans les colonnes de L'Equipe. Sélectionné pour la première fois avec les Bleus le 7 septembre 2021 face à la Finlande (2-0), l'ancien joueur du RB Leipzig a effectué ce soir-là ses premières minutes en sélection en remplaçant Léo Dubois à la 68e minute.

La suite après cette publicité

Désormais au PSG, le défenseur français de 24 ans a bien conscience que d'avoir signé dans le club de la capitale n'est pas forcément gage de sélection avec les Bleus. Cependant, le concurrent d'Achraf Hakimi sur le couloir gauche du PSG garde le Qatar dans un coin de sa tête. «Ce n’est pas en signant dans un club qu’on se rapproche (des Bleus, ndlr). Ce sera à moi d’être performant pour essayer de me rapprocher. On ne va pas se cacher, j’aimerais y retourner. Et faire la Coupe du monde. Mais la première chose, c’est d’être performant.»