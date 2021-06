Mercato : l'Atlético de Madrid a un plan très clair pour rester au top

Il y a eu quelques frayeurs sur la deuxième partie de saison, mais globalement, l'Atlético a vécu une saison de Liga assez tranquille. Bien supérieurs aux Barcelonais et aux voisins madrilènes, les hommes de Diego Simeone ont été costauds collectivement... Mais aussi individuellement. Inutile de mentionner Luis Suarez, qui a empilé les buts devant. Mais l'Uruguayen était accompagné de certains joueurs qui ont été tout aussi importants si ce n'est plus dans ce sacre, comme Koke, en patron au milieu, Marcos Llorente qu'on ne présente plus, Jan Oblak et même Stefan Savic, qui a signé sa meilleure saison sous la tunique colchonera dans l'arrière-garde.

Mais la saison prochaine, la donne s'annonce différente. En Liga, on peut imaginer un FC Barcelone bien renforcé, grâce au mercato notamment, mais aussi la progression de jeunes joueurs et une nouvelle intersaison pendant laquelle Ronald Koeman va pouvoir introduire de nouvelles choses. De même pour le Real Madrid, qui risque d'être reboosté par le retour de Carlo Ancelotti. Sans parler de l'Europe, où il faudra faire mieux que cette saison et cette élimination sans peine ni gloire en quarts face à Chelsea. Les Colchoneros ne pourront donc pas se reposer sur leurs lauriers cet été, dans un contexte financier très difficile. Mais Andrea Berta, Miguel Angel Gil Marin et compagnie ont déjà commencé à travailler sur le mercato.

Un galactique pour Diego Simeone

Au niveau des arrivées, trois positions sont à renforcer en priorité. Le club souhaite enrôler un latéral gauche, un milieu de terrain et un attaquant de pointe. Pour le flanc gauche de la défense, de nombreux noms sont évoqués, même si tout dépendra logiquement de l'avenir de Renan Lodi. Le joueur de Getafe Marc Cucurella, présent dans la bulle parallèle de la sélection espagnole, plaît en tout cas beaucoup aux Rojiblancos selon diverses publications espagnoles. José Luis Gaya, qui est lui dans le groupe de Luis Enrique, a lui aussi tapé dans l'œil madrilène depuis des années déjà, mais serait une piste un peu plus onéreuse. Au milieu, c'est déjà pratiquement bouclé : Rodrigo de Paul devrait être le joli cadeau offert à son compatriote Diego Simeone. L'Atlético de Madrid s'apprête ainsi à débourser 40 millions d'euros pour l'international argentin de l'Udinese.

Le nom de Bernardo Silva (Manchester City) avait aussi été évoqué, mais il ne semble à ce jour pas réaliste. De même pour son coéquipier Aymeric Laporte pour la défense centrale. Pour l'attaque, le nom de Dusan Vlahovic (Fiorentina) revient très régulièrement dans les médias locaux, tout comme ceux de Paulo Dybala (Juventus), Rafa Mir (Wolves), André Silva (Francfort), Arkadiusz Milik (OM) et Gerard Moreno (Villarreal). Il ne faut également pas oublier que l'écurie madrilène a déjà fait certains de ses devoirs il y a longtemps et est en passe d'enrôler la pépite Matías Arezo, qui arrivera de River Plate (Uruguay), mais qui ne devrait a priori pas faire partie de l'équipe première dès cette saison. Reste à voir comment sera géré l'arrivée de Marcos Paulo, l'attaquant de Fluminense de 20 ans qui débarquera aussi dans les semaines à venir. Une chose est sûre, si ces deux joueurs répondent aux attentes, l'Atlético peut se frotter les mains.

Un départ symbolique

Mais pour que tout ce beau monde arrive, il va falloir vendre. Et un départ pourrait faire mal au cœur de beaucoup de Colchoneros : celui de Saúl Ñíguez. Le milieu de terrain espagnol formé au club semble en fin de cycle dans l'équipe, et sort d'une saison plutôt médiocre. Si Diego Simeone lui a toujours fait confiance, les rumeurs concernant une grosse vente vont bon train, d'autant plus qu'il est l'un des joueurs les plus bankables dans l'équipe tout en étant facilement dispensable au vu de ses prestations ces derniers mois, alors qu'un départ vers la Premier League est souvent évoqué. Mais perdre un enfant de la maison ferait sûrement mal à beaucoup de supporters...

Quant à Moussa Dembélé (OL) et Lucas Torreira (Arsenal), leur séjour ne sera visiblement pas prolongé et ils rentreront chez eux après des prêts pas vraiment concluants. Alvaro Morata est lui reprêté à la Juventus pour une saison supplémentaire, ce qui a permis d'ajouter 10 millions d'euros dans les caisses du club. D'autres joueurs comme Vitolo, avec un salaire conséquent et un apport anecdotique, devraient aussi être poussés vers la sortie pour offrir une marge de manoeuvre sur le mercato aux décideurs rouges et blancs. Des clubs passeront également à l'attaque pour Kieran Trippier et José Maria Giménez selon les médias, mais au vu de leur importance dans le schéma du Cholo, seules des offres pharamineuses les éloigneront du Wanda Metropolitano. Avec une colonne vertébrale inchangée et quelques nouveaux ajouts de qualité, l'Atlético nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir !