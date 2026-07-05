Le Stade Rennais boucle Eliezer Mayenda pour 25M€
Le mercato estival du Stade Rennais s’accélére. Voulant renfort son attaque, le club breton vient de débourser 25 millions d’euros pour Eliezer Mayenda (21 ans).
L’été est déjà agité du côté du Stade Rennais. Le club breton comptait déjà 5 recrues avec les arrivées libres d’Issa Soumaré (Le Havre), Adrien Thomasson (RC Lens) et Nicolas Lemaître (Troyes) mais aussi les arrivées de Gonçalo Oliveira (Benfica) et Arnaud Nordin (Mayence). Le sixième de la dernière saison de Ligue 1 vient de se renforcer dans le secteur offensif.
Comme révélé par nos soins, le Stade Rennais a bouclé l’arrivée d’Eliezer Mayenda. Un transfert estimé à 25 millions d’euros avec une part fixe de 22 millions d’euros qui en font le troisième plus gros transfert du club breton après Amine Gouiri (28 M€) et Jérémy Doku (26M€). Un pari intéressant qui va permettre à Sochaux, son club de formateur, d’obtenir 20% de la plus-value.
Retour en France pour Eliezer Mayenda
«Attaquant prometteur, formé à Sochaux avant d’être aguerri aux joutes du football anglo-saxon, Eliezer Mayenda, 21 ans, rejoint le Stade Rennais F.C. L’international espagnol Espoirs, surnommé Big Man, s’est engagé jusqu’en 2031 avec le club de la capitale bretonne», a annoncé le club breton dans un communiqué.
Venu d'Outre-Manche, au service de l'équipe, Eliezer notre nouveau combattant 🛡️— Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 5, 2026
𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘶𝘦 𝘤𝘩𝘦𝘻 𝘵𝘰𝘪 𝘉𝘪𝘨 𝘔𝘢𝘯 🫡#Mayenda2031 #NosHérosDuQuotidien pic.twitter.com/MN98Z0RT0f
Né à Saragosse et débarqué en France à 8 ans avec des passages au Breuillet FC et au CS Brétigny avant de rejoindre le centre de formation de Sochaux, Eliezer Mayenda à quitté le Doubs en 2023 pour Sunderland. Une aventure qui lui a permis de briller en Championship (10 buts et 5 passes décisives en 40 matches) et de découvrir la Premier League lors du dernier exercice. Un passage plus compliqué avec 2 buts en 23 apparitions.
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