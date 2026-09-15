Barça : Anthony Gordon s’enflamme déjà pour son début de saison

Arrivé cet été en provenance de Newcastle pour environ 80 millions d’euros, Anthony Gordon s’est rapidement imposé comme l’une des satisfactions du début de saison du FC Barcelone. L’ailier anglais compte déjà 4 passes décisives en 5 matches de Liga, sans encore avoir trouvé le chemin des filets. Une adaptation express qui confirme le choix de Hansi Flick, lequel apprécie notamment son influence dans le jeu et son activité offensive. L’Allemand estime toutefois que Gordon doit encore gagner en efficacité devant le but.

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Dans un entretien accordé à RAC1, Gordon a surtout raconté les coulisses de son arrivée en Catalogne. L’Anglais a reconnu avoir longtemps douté du sérieux de l’intérêt du Barça : « pendant un moment, je ne croyais pas que le transfert à Barcelone était réel. J’ai dit à mon agent : "oui, oui, d’accord…" Je ne montrais pas beaucoup d’intérêt parce que je ne pensais pas que c’était si sérieux. Puis j’ai eu un appel avec Hansi Flick, et c’est à ce moment-là que j’ai compris que c’était réel. » Déjà impressionné par le niveau de son équipe, il ajoute : « je suis arrivé ici en pensant qu’on pouvait gagner tous les matches, mais même moi, je ne m’attendais pas à ce qu’on gagne des matches par 5 buts à chaque fois. » Gordon a également désigné Pedri comme le joueur qui l’a le plus surpris, alors qu’il s’attendait déjà à être impressionné par Lamine Yamal : « je ne m’attendais pas à ça. On peut débloquer n’importe quelle défense. On a eu un début de saison incroyable. »