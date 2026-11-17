Ce samedi, Lille (2e) recevra l’Olympique Lyonnais (5e) pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Un choc prévu à 20h45 qui aurait pu être décalé compte tenu du contexte social en France et qu’un appel au rassemblement a été lancé pour ce samedi. Finalement, ce ne sera pas le cas, mais ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les supporters lyonnais.

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En effet, un arrêté de la préfecture du Nord interdit toute personne se prévalant ou se comportant comme un supporter de l’Olympique Lyonnais de se rendre au stade Pierre-Mauroy selon L’Équipe.